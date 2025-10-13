Tragedia nel Napoletano, perde il controllo dell’auto e si schianta: Bruno è morto a 36 anni

Tragedia nella notte tra sabato e domenica a Lucrino, nel Comune di Pozzuoli, dove a seguito di un incidente stradale ha perso la vita Bruno Marotta, un uomo di 36 anni.

Incidente a Pozzuoli: Bruno è morto a 36 anni

Stando a quanto emerso, il 36enne era a bordo della sua auto quando, per cause ancora da accertare, avrebbe perso il controllo della vettura, finendo per schiantarsi contro un palo. Bruno sarebbe deceduto sul colpo, all’arrivo del 118 i sanitari non hanno potuto fare altro che constatarne la morte.

“Desidero esprimere, a nome mio e dell’intera Amministrazione comunale di Pozzuoli, il più sincero cordoglio per la tragica scomparsa del giovane di 36 anni deceduto nella notte in un incidente stradale a Lucrino. In questo momento di profondo dolore, mi unisco alla famiglia e agli amici, esprimendo loro la mia più sentita vicinanza e le più sincere condoglianze” – ha scritto sui social il sindaco di Pozzuoli, Luigi Manzoni.

“Le parole servono a ben poco, ma un pensiero lo vorrei lasciare qui, in questo gruppo della nostra cittadina. Oggi Lucrino piange un figlio, un fratello, un amico, un conoscente che ha regalato sorrisi, affetto, chiacchiere a tutti noi” – si legge in uno dei gruppi cittadini.

“Il mio legame è quasi fraterno, Bruno hai lasciato un vuoto incolmabile. È inaccettabile. Non avrei mai voluto scrivere queste parole, avrei preferito di gran lunga dircelo a viso a viso ricordando tutti i nostri momenti d’infanzia, di adolescenza, le nostre esperienze lavorative, il Napoli, chiacchierate varie, un saluto al volo in salumeria ma da qualche anno l’argomento più trattato era la gioia dei nostri nipotini. Ti si illuminavano gli occhi quando ti chiamavo zio Bruno. Ti porterò sempre nel mio cuore. Un abbraccio alla famiglia e credo di parlare a nome di tutta Lucrino ci stringiamo al vostro immenso dolore”.