“La guerra a Gaza è finita”: rilasciati ostaggi e prigionieri, lacrime e abbracci con i parenti

Dopo l’annuncio del presidente americano Donald Trump, sull’accordo di pace per Gaza firmato tra Hamas e Israele, sono stati rilasciati tutti i venti ostaggi e sono tornati in libertà anche i detenuti palestinesi.

“Guerra a Gaza finita”: l’annuncio, il rilascio di ostaggi e detenuti

“La guerra a Gaza è finita. Hamas terrà fede all’accordo e si conformerà al piano per disarmarsi” – ha annunciato il premier isreaeliano Benjamin Netanyahu alla Knesset. Nelle ultime ore sono rientrati ad Israele anche gli ultimi 13 ostaggi rilasciati da Hamas, tutti in buone condizioni.

Sono stati liberati anche i 2 mila detenuti palestinesi. A confermarlo è un portavoce dell’IDF al Times of Isreael: “Tutti i prigionieri palestinesi che sarebbero dovuti essere liberati nell’ambito dell’accordo di sequestro sostenuto dagli Stati Uniti sono stati rilasciati dalle carceri israeliane”.

Intanto, stanno facendo il giro del web le immagini dei prigionieri che, dopo ben due anni di lontananza, si ricongiungono ai loro familiari. Tra abbracci, sorrisi e lacrime, per la prima volta, da quel territorio martoriato, giungono messaggi di positività, amore e speranza.

“Oggi è una giornata storica. Gli ostaggi sono stati liberati: un risultato straordinario, frutto della diplomazia internazionale e dell’attuazione della prima parte del piano di pace del presidente americano Donald Trump. Ora si apre una nuova fase: consolidare il cessate il fuoco e dare piena attuazione all’accordo per costruire un futuro di pace e stabilità duratura. L’Italia continuerà a sostenere con convinzione questo percorso, nella consapevolezza che la pace si costruisce con i fatti, non con le parole” – queste le parole della Premier Giorgia Meloni.