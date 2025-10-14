Dopo Christian è morto anche l’amico Francesco: l’agonia e la scomparsa a soli 17 anni

Dopo il decesso di Christian Femiano, si è spento all’ospedale di Caserta anche l’amico Francesco Perrone: entrambi i ragazzi 17enni sono morti per le lesioni riportate nel tragico incidente avvenuto a Caiazzo verso la fine di settembre.

Incidente a Caiazzo: Christian e Francesco morti a 17 anni

Stando alla ricostruzione dell’accaduto, i due giovani si trovavano a bordo di un’auto, lungo la strada provinciale che collega Caiazzo ad Alvignano, quando improvvisamente si sarebbero schiantati contro il muro di cinta di un’abitazione.

Christian sarebbe morto sul colpo mentre Francesco è deceduto dopo una lunga agonia. Probabilmente le lesioni riportate nell’impatto si sarebbero rivelate fatali anche per lui. Con loro c’era anche il fratello di Christian che resta ricoverato in gravissime condizioni.

“A nome dell’amministrazione comunale e dell’intera comunità, esprimo il più profondo cordoglio per la tragica scomparsa del giovane Francesco, che ci ha lasciati troppo presto, lasciando in tutti noi dolore, incredulità e un grande vuoto. Dopo il fatale incidente, la speranza che Francesco potesse ritornare a casa non ci ha mai abbandonati. Purtroppo, così non è stato” – ha comunicato il sindaco Stefano Giaquinto.

“In questo momento di immenso dolore, la città si stringe attorno ai genitori, ai nonni, alla sorellina e a tutti i suoi cari, con silenzioso rispetto e profonda vicinanza. Un pensiero sentito va anche ai suoi amici, ai compagni di scuola, a tutti coloro che gli volevano bene. Francesco amava la vita e la affrontava con entusiasmo, generosità e sorriso. Insieme, troveremo il modo per non dimenticare la sua giovane vita, volata via troppo presto”.

“In occasione delle esequie, sarà proclamato lutto cittadino: un atto doveroso e sentito per condividere ufficialmente il dolore di tutta la città e per onorare la memoria di un ragazzo che resterà per sempre nei nostri cuori”.