Chiude “Genny Esposito”, la gioielleria più famosa di Napoli: cosa è successo

Chiude la gioielleria “Genny Esposito”, noto esercizio commerciale di Napoli, situato al Corso Meridionale: la sospensione delle attività è stata disposta dal questore Maurizio Agricola, nell’ambito di una serie di controlli, a causa di una licenza mancante.

Chiude la gioielleria “Genny Esposito” a Napoli: cosa è successo

Stando a quanto rende noto Il Mattino, il provvedimento attuato si sarebbe reso necessario in quanto i titolari del negozio non possedevano alcuna licenza che li autorizzasse a vendere orologi, argenti ed altri preziosi all’interno del loro punto vendita, situato a pochi passi dalla stazione di Piazza Garibaldi.

Di conseguenza, l’attività commerciale è stata sospesa, almeno momentaneamente, fino a quando l’irregolarità riscontrata non sarà risolta. Si tratta di uno dei più grandi e rinomati store di preziosi di tutto il Napoletano.

Già nel dicembre 2016 l’attività fu sottoposta ad un simile provvedimento: il negozio venne chiuso a seguito di un sequestro giudiziario disposto nell’ambito di un’inchiesta della Direzione distrettuale antimafia di Napoli.