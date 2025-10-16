Alessia è scomparsa nel nulla, ha 29 anni ed è mamma di 3 bambini. La sorella: “Aiutateci”

Ore di apprensione ad Aversa, nel Casertano, per la scomparsa di Alessia Terracino, una donna di 29 anni, mamma di 3 bambini, sparita improvvisamente nel nulla.

Aversa, Alessia è scomparsa: è mamma di 3 bambini

A lanciare l’allarme sui social, nella serata di ieri, è stato il sindaco Francesco Matacena: “Da questa mattina non si hanno più notizie di Alessia Terracino, giovane madre di 3 bambini, scomparsa da Aversa intorno alle ore 11:00. Alessia indossa una tuta beige e stivaletti bianchi e neri”.

“Rivolgo a tutti un accorato appello: se qualcuno l’ha vista o ha informazioni utili, contatti subito le Forze dell’Ordine. In questi momenti la vicinanza e l’attenzione di tutta la comunità possano fare la differenza. Aiutiamo insieme a riportare Alessia a casa“.

La giovane, dunque, avrebbe fatto perdere le sue tracce dalla mattinata di ieri, 15 ottobre. Ha gli occhi e i capelli castani, un piercing al labbro inferiore, grandi ali tatuate sul petto e un fiore sul braccio. A raccogliere l’appello è stata anche la redazione del programma Chi l’ha Visto.

“Ragazze, questi sono i problemi. Mi dovete aiutare, deve diventare virale. Mia sorella è sparita nel nulla. L’ho saputo in questo momento. Postate sui social per favore. Aiutatemi, ha la depressione e 3 bambini, ho bisogno di voi. Si chiama Alessia Terracino, ha 29 anni. Se qualcuno la vede, vi prego di contattarmi. Abita ad Aversa” – è la richiesta d’aiuto condivisa sui social dalla sorella.