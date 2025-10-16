Mamma di 3 bimbi scomparsa, la bella notizia: Alessia è stata ritrovata. La sorella: “Sta bene”

Aversa tira un sospiro di sollievo: la giovane Alessia Terracino, mamma di 3 bambini scomparsa nella mattinata di ieri dal Casertano, è stata ritrovata.

Aversa, scomparsa nel nulla: Alessia è stata ritrovata

La donna, di 29 anni, risultava sparita nel nulla. Si era allontanata intorno alle 11:00 di ieri mattina, 15 ottobre, per poi far perdere le proprie tracce. L’allarme è stato lanciato dalla sorella, dal sindaco Francesco Matacena e dalla trasmissione Chi l’ha Visto.

Stando a quanto dichiarato dai familiari, la giovane, pare, soffrisse di depressione. Proprio in uno dei suoi ultimi post, la sorella aveva scritto: “Non sei sola, non lo sei mai stata. Tutto ciò che pensavi non era realtà, ancora c’è tanta ignoranza su questo malessere mentale che colpisce tante persone”.

Poche ore fa la lieta notizia annunciata dal primo cittadino: “Alessia è stata trovata. Sta bene. Da ieri sera sono in costante contatto con la sua famiglia, alla quale ho voluto esprimere la vicinanza di tutta al città di Aversa e portare tantissimi messaggi di affetto e di speranza arrivati in queste ore. Un grazie sincero alle Forze dell’Ordine per il tempestivo intervento. E grazie a tutti voi per la vicinanza, l’attenzione e per la straordinaria rete di solidarietà”.

Anche la sorella di Alessia ha postato un messaggio di ringraziamento: “Alessia è stata trovata, sta bene grazie a Dio. Grazie mille a tutti per la vostra vicinanza, mi avete dimostrato veramente tanto”.