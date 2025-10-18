Trema la terra nel Napoletano, scosse di terremoto ai Campi Flegrei: la prima di 2.5

Una scossa di terremoto è stata registrata nella notte ai Campi Flegrei, seguita da un altro evento sismico, molto più lieve, rilevato nella mattinata di oggi, 18 ottobre.

Scosse di terremoto ai Campi Flegrei: l’aggiornamento

“L’Osservatorio Vesuviano ha comunicato a questa amministrazione l’accadimento di un evento sismico di magnitudo 2.5 ± 0.3, localizzato nei pressi della Tangenziale di Napoli altezza Monte Barbaro. Il sisma si è prodotto alle 23:15 ora locale (UTC 21:15) del 17/10/2025 alla profondità di 2,97 km. L’ evento potrebbe essere stato accompagnato da un boato avvertito dagli abitanti dell’area prossima all’epicentro” – si legge nella nota diffusa dal Comune di Pozzuoli per aggiornare la cittadinanza.

La prima scossa, dunque, si è verificata intorno alle 23:15 ed è stata avvertita in maniera abbastanza forte dalla popolazione residente, considerata la magnitudo abbastanza elevata di 2.5. La seconda, invece, si è verificata in mattinata e, pur essendo stata ugualmente percepita dagli abitanti, si è rivelata molto più lieve.

“L’Osservatorio Vesuviano ha comunicato a questa amministrazione l’accadimento di un evento sismico di magnitudo 1.5 ± 0.3 localizzato nella zona della Solfatara. Il sisma si è prodotto alle 08:50 ora locale (UTC 06:50) del 18/10/2025, alla profondità di 2,50 km. L’evento potrebbe essere stato accompagnato da un boato avvertito dagli abitanti dell’area prossima all’epicentro” – ha comunicato l’amministrazione comunale.

“Per eventuali segnalazioni di danni e/o disagi è possibile chiamare i seguenti numeri: Centrale Operativa Polizia Municipale: 081/8551891; Protezione Civile: 081/18894400. Maggiori informazioni sull’evoluzione della fase di sollevamento e sui fenomeni che l’accompagnano, possono essere trovate sul sito dell’Osservatorio Vesuviano – INGV e sui bollettini settimanali e mensili dei Campi Flegrei”.