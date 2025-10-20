Terremoto all’alba nel Napoletano, magnitudo 2.5: sciame in corso ai Campi Flegrei

Una scossa di terremoto abbastanza intensa è stata registrata all’alba di oggi, 20 ottobre, ai Campi Flegrei. Dalla serata di ieri, in zona, è in atto uno sciame sismico, legato al fenomeno del bradisismo che caratterizza il terremoto.

Scossa di terremoto oggi ai Campi Flegrei: magnitudo 2.5

La scossa, di magnitudo 2.5, è stata rilevata dai sismografi dell’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia – Osservatorio Vesuviano alle ore 4:47. Nonostante l’ora, sarebbe stata percepita in maniera molto chiara dai residenti dell’area.

L’evento sismico è stato preceduto da altre scosse nel corso della notte, di intensità più o meno lieve. In totale, stando a quanto comunicato dall’Osservatorio Vesuviano, sono stati registrati circa 55 terremoti ma bisognerà attendere il dato aggiornato per poter fornire informazioni certe.

“L’Osservatorio Vesuviano ha provveduto a comunicare a questa amministrazione che a partire dalle ore locali 00:53 del 19 ottobre 2025 (UTC 22:53 del 18.10.2025) è in corso uno sciame sismico nell’area dei Campi Flegrei. All’orario di emissione del presente comunicato sono stati rilevati in via preliminare 55 terremoti con magnitudo Md ≥ 0.0 (55 localizzati) e una magnitudo massima Md = 2.2 ± 0.3. Per eventuali segnalazioni di danni e/o disagi è possibile chiamare i seguenti numeri: Centrale Operativa Polizia Municipale: 081/8551891; Protezione Civile: 081/18894400″ – si legge nella nota diffusa dal Comune di Pozzuoli.

“In considerazione di quanto sopra esposto l’Amministrazione Comunale insieme alla Protezione Civile del comune di Pozzuoli segue da vicino l’evolversi dello sciame sismico in atto e fornirà successivi aggiornamenti fino a conclusione del fenomeno. Entro 3/6 ore seguirà ulteriore aggiornamento in funzione dell’evoluzione del fenomeno“.