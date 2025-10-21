Visite gratis per tutti a Napoli, 2 giorni con gli specialisti a Piazza del Plebiscito: le date

Torna “Salute per tutti – giornate napoletane della salute, prevenzione e benessere”, l’incontro che si terrà in piazza del Plebiscito, a Napoli, dal 25 al 26 ottobre, offrendo visite gratis ai cittadini. Dalle ore 9:30 fino alle 18:00, sarà presente anche il camper di Fondazione Pro per garantire visite urologiche agli interessati.

Salute per tutti: 2 giorni di visite gratis a Napoli

Nel corso della due giorni, Fondazione Pro cercherà di informare e sensibilizzare gli uomini, anche i più giovani, sull’importanza della prevenzione del tumore prostatico e, più in generale, sulle patologie urologiche maschili, in modo tale da garantire diagnosi precoci.

“Portare la prevenzione tra le persone si è rivelata una strategia vincente – spiega il Prof. Vincenzo Mirone, urologo, docente universitario e presidente della Fondazione Pro – proprio perché tanti uomini, per pregiudizio o cattiva informazione, evitano di farsi visitare. Anche per motivi banali: molti evitano la visita urologica per paura di provare dolore, ma la realtà è un’altra: il controllo è rapido, non invasivo e assolutamente indolore”.

Sul camper di Fondazione Pro, gli interessati, troveranno uno specialista che, prima di procedere alla visita, chiederà la compilazione in forma anonima di un questionario con i dati indispensabili per l’anamnesi. Al termine del controllo, laddove necessario, il medico prescriverà ulteriori indagini al paziente che potrà decidere dove effettuarle.

Per accedere agli screening non è necessario pagare un ticket né effettuare una prenotazione, ma in caso di controlli pregressi, è utile che il paziente porti con sé tutta la documentazione relativa alla propria storia clinica.