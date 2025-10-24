Esce di casa per lavorare e non torna più, ansia per Domenico: è scomparso a 20 anni

Giorni di apprensione a Casoria, in provincia di Napoli, per Domenico Biancardo, un ragazzo di 20 anni che risulta scomparso dallo scorso 19 ottobre.

Ragazzo scomparso da Casoria: si cerca Domenico Biancardo

Stando a quanto emerso, il giovane sarebbe uscito di casa per andare al lavoro per poi non fare più rientro. Di qui l’allarme lanciato dai familiari sui social e in diretta televisiva, tramite la trasmissione Chi l’ha Visto.

“Domenico torna a casa. Aiutateci a ritrovarlo” – questo l’appello della famiglia diffuso tramite il noto programma condotto da Federica Sciarelli. Al momento, tuttavia, non vi sono aggiornamenti sulla localizzazione del ragazzo.

Pare che già in passato il giovane abbia fatto perdere le sue tracce. In quell’occasione il ritrovamento sarebbe avvenuto a Milano, per questo motivo le ricerche, anche adesso, si sono estese anche oltre i confini regionali.

In tanti hanno condiviso le foto del ragazzo sui social, invocando l’aiuto di amici e parenti per riportare Domenico a casa. Al momento, tuttavia, non vi sono aggiornamenti significativi. Chiunque avesse notizie può contattare le forze dell’ordine, la redazione di Chi l’ha Visto o i familiari del giovane.