Chi è Padre Antonio Loffredo: il vero Don Santoro che ha salvato i giovani del Rione Sanità

Ha già riscosso enorme successo la prima puntata di Noi del Rione Sanità, la nuova serie ambientata a Napoli e tratta dall’omonimo libro che racconta il vissuto di Don Antonio Loffredo, ex parroco della parrocchia che ha contribuito attivamente alla rinascita del quartiere.

Chi è Don Antonio Loffredo: il vero prete di Noi del Rione Sanità

Non solo un sacerdote dedito alla predicazione e alla preghiera ma soprattutto una figura visionaria e intraprendente, una guida per i giovani di Napoli, spesso sottratti alla vita di strada, e per l’intera comunità: Don Antonio Loffredo è l’ex parroco del Rione Sanità che ha ispirato la nuova fiction debuttata ieri su Rai 1, conquistando il grande pubblico.

Diventato prete a 25 anni – contro le aspettative del padre che lo voleva imprenditore – Don Antonio Loffredo è stato parroco al Rione Sanità dal 2001 al 2022, dando vita ad una vera e propria rinascita di una delle zone più difficili di Napoli. Proprio qui tanti giovani si sono dati da fare, dando il via, sotto la guida del sacerdote, ad iniziative culturali e turistiche che ad oggi hanno ottenuto prestigiosi riconoscimenti a livello mondiale, trasformando lo stesso “Rione” in una località ormai presa d’assalto dai visitatori.

“E’ la prima volta che vedo una fiction in vita mia e ho capito l’abilità degli sceneggiatori nel tenere incollati gli spettatori a una storia. Pure io, che quelle vicende le ho vissute, nella loro versione romanzata ero curioso di vedere gli sviluppi di tutti i personaggi” – ha dichiarato don Loffredo in un’intervista rilasciata a Famiglia Cristiana.

“La serie è perfettamente fedele allo spirito con cui ho dato il via alla rinascita del Rione Sanità: la mia fiducia nei ragazzi e il ruolo di un’intera comunità, in primis le mamme. Era un quartiere complicato, ma ciò che mi aveva più colpito era la mancanza di speranza che qualcosa potesse cambiare e invece abbiamo dimostrato che è possibile fare cose impossibili, e quello del Rione Sanità spero sia un modello da esportare anche in altre realtà non solo napoletane”.