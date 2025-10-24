AGGIORNAMENTO. La rilevazione ufficiale di INGV ha stabilito che il terremoto si è verificato a Grottolella, in provincia di Avellino, ad una profondità di 16 chilometri. La magnitudo generata è di 3.6. Il sisma è avvenuto alle ore 14:40 e 58 secondi.

Non sono evidenti danni a persone né edifici.

Terremoto ad Avellino il 24 ottobre 2025 – Segnale del sismografo regionale

Terremoto ad Avellino oggi 24 ottobre 2025

La prima versione dell’articolo

Una scossa di terremoto si è verificata ad Avellino, alle ore 14.40. Il sisma è stato avvertito distintamente dalla popolazione. Secondo le stime provvisorie di INGV la magnitudo è compresa tra 3.4 e 3.9. Nei prossimi minuti saranno diffusi dati più precisi sia relativamente all’intensità che alla profondità e l’epicentro.

Non si segnalano, al momento, danni a persone o cose.