Scossa di terremoto ad Avellino: magnitudo di 3.6
Ott 24, 2025 - Redazione Vesuviolive
Terremoto ad Avellino il 24/10/2025 - L'epicentro
AGGIORNAMENTO. La rilevazione ufficiale di INGV ha stabilito che il terremoto si è verificato a Grottolella, in provincia di Avellino, ad una profondità di 16 chilometri. La magnitudo generata è di 3.6. Il sisma è avvenuto alle ore 14:40 e 58 secondi.
Non sono evidenti danni a persone né edifici.
Terremoto ad Avellino oggi 24 ottobre 2025
La prima versione dell’articolo
Una scossa di terremoto si è verificata ad Avellino, alle ore 14.40. Il sisma è stato avvertito distintamente dalla popolazione. Secondo le stime provvisorie di INGV la magnitudo è compresa tra 3.4 e 3.9. Nei prossimi minuti saranno diffusi dati più precisi sia relativamente all’intensità che alla profondità e l’epicentro.
Non si segnalano, al momento, danni a persone o cose.