Aveva i sintomi dell’influenza poi ha perso la vita, Irene è morta a 30 anni: lascia un bimbo

Aveva solo 30 anni Irene Edoardi, la giovane mamma morta a Frosinone, a seguito di una crisi respiratoria. Per una ventina di giorni aveva avvertito alcuni sintomi tipici di quella che sembrava una classica influenza stagionale ma, nel giro di poche settimane, le sue condizioni sarebbero degenerate.

Irene Edoardi morta a 30 anni: l’influenza poi la crisi respiratoria

Di professione estetista, sposata e mamma di un bambino piccolo, Irene, stando a quanto emerso, avrebbe manifestato i primi malesseri poche settimane fa. Pensando ad una banale influenza, su consiglio del medico, avrebbe iniziato una terapia farmacologica.

Improvvisamente, la situazione sarebbe, però, degenerata, dando il via al tragico epilogo: Irene è deceduta per una crisi respiratoria. Sarebbe stato il marito ad allertare il 118 ma, giunti sul posto, i sanitari non hanno potuto fare altro che constatare il decesso della donna.

Secondo una prima ipotesi, a causare l’arresto cardiaco potrebbe essere stata una complicanza di tipo polmonare. A delineare con certezza le cause che hanno condotto alla morte della giovane 30enne sarà l’esame autoptico.

“Ci siamo sentite ieri, con la promessa di vederci martedì ma la vita purtroppo è ingiusta. Sei stata e resterai per sempre una collaboratrice eccellente ed una cara amica. Ti voglio bene e ti vorrò sempre bene. Riposa in pace Irene” – è il post diffuso da un’amica sui social.

“Abbracciatevi forte perchè l’ultima volta arriva senza avvisare. Che tu sia sempre una carezza per il tuo dolce Santiago, Irene” – ha scritto un’altra amica.