Torna a casa con il mal di gola e si mette a letto: Chiara è morta nel sonno a 18 anni

Si chiamava Chiara Zardo la ragazza di 18 anni morta nel sonno nella sua abitazione di Pederobba, in Veneto. Un decesso improvviso che ha sconvolto l’intera comunità.

Chiara Zardo, ragazza morta nel sonno a 18 anni

Stando a quanto ricostruito, la giovane sarebbe deceduta nella notte tra venerdì e sabato. Quella sera era uscita in compagnia degli amici e al suo rientro in casa avrebbe lamentato un lieve mal di gola. Su consiglio della madre, dunque, avrebbe preso un farmaco antinfiammatorio prima di andare a dormire.

Sarebbe stata proprio la mamma, poi, a ritrovare il corpo privo di vita della figlia a letto, nella tarda mattinata di sabato. Aveva deciso di andare a controllare proprio perché le sembrava strano che non si fosse ancora svegliata.

Secondo i primi accertamenti, la 18enne sarebbe deceduta nella notte, per cause ancora da accertare. Al momento l’ipotesi principale è quella di una morte naturale, causata probabilmente da un malore improvviso che non avrebbe lasciato scampo alla giovane.

“Voglio sapere il motivo per il quale mia figlia è morta a 18 anni. Escludo ogni possibilità che sia legato a questioni di stupefacenti. Mia figlia era sanissima” – ha detto la mamma ai carabinieri, come rende noto Il Mattino.