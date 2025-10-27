Malore improvviso alla guida sull’A3: riesce ad accostare con le ultime forze poi muore

Tragedia sull’autostrada A3 Salerno – Reggio Calabria, all’altezza delle uscite di Eboli e Battipaglia, dove un camionista è morto dopo aver avvertito un malore improvviso alla guida.

Malore alla guida sull’autostrada: il camionista è morto

Il dramma si è consumato alle prime ore del mattino quando l’uomo, a bordo del suo camion, avrebbe iniziato a sentirsi male. Nonostante le sue condizioni, sarebbe riuscito ad accostare il mezzo pesante lungo la corsia di emergenza prima di morire.

L’uomo si stava dirigendo verso Salerno quando, per cause ancora da accertare, avrebbe perso la vita. Nei suoi ultimi istanti, sarebbe comunque riuscito a salvare gli altri automobilisti, evitando il coinvolgimento di ulteriori vittime o feriti.

Sul posto sono giunti i sanitari del 118 che non hanno potuto fare altro che constatarne il decesso. L’ipotesi principale, al momento, è quella di una morte naturale, sopraggiunta a seguito di un malore che non avrebbe lasciato scampo alla vittima.