Mimmo Jodice è morto, Napoli perde uno degli artisti più grandi al mondo: la camera ardente

Dolore a Napoli per la scomparsa di Mimmo Jodice, il grande fotografo napoletano, tra i più grandi d’Italia, morto nelle scorse ore all’età di 91 anni.

Napoli, morto il fotografo Mimmo Jodice: la camera ardente

Per molti era “il poeta della fotografia“, uno dei più grandi artisti al mondo che aveva messo la sua vita al servizio dell’arte senza mai lasciare la sua amata città, Napoli, dove è nato, ha studiato, si è affermato ed ha vissuto ache gli ultimi istanti della sua vita.

“Il sindaco e tutta l’Amministrazione comunale di Napoli esprimono profondo cordoglio per la scomparsa di Mimmo Jodice, maestro della fotografia e voce poetica della città. Con la sua arte, Jodice ha saputo raccontare Napoli al di là dei cliché, restituendone l’anima più autentica” – si legge nella nota di cordoglio diffusa dal Comune di Napoli.

Per volontà del Sindaco e della famiglia, la camera ardente sarà allestita, giovedì 30 ottobre, dalle 12 alle 16.30 presso il Maschio Angioino, luogo simbolico e caro all’artista, che ha ospitato la sua ultima grande mostra “Napoli Metafisica”. Un gesto che intende rendere omaggio alla sua figura in uno spazio che ha saputo accogliere e valorizzare la sua visione della città.