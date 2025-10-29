Nino D’Angelo in lacrime per James Senese: “Ti voglio bene fratè, eri un genio vero”

Fra i tanti artisti che hanno espresso il loro cordoglio per la perdita di James Senese – il sassofonista napoletano morto questa mattina all’ospedale Cardarelli di Napoli – c’è Nino D’Angelo, collega e amico che ha voluto ricordare alcuni toccanti momenti della loro carriera.

L’addio di Nino D’Angelo a James Senese: “Eri un genio vero”

“Ho sempre ammirato l’arte di James, sin dai suoi esordi con i Napoli Centrale. Ci siamo avvicinati per la prima volta nel 2008, al concerto di Pino Daniele in piazza del Plebiscito, in occasione della reunion della sua Superband dove io ero tra gli ospiti” – ha dichiarato Nino D’Angelo.

“Pino lo amava, diceva sempre ‘stu James è forte’. Non posso dire che ci siamo frequentati, ma sono sempre stato attento al suo modo, unico, di interpretare la musica” – ha continuato, ricordando anche l’ospitata del collega al suo concerto 6.0 allo Stadio San Paolo, nel 2017, in occasione dei suoi 60 anni.

Una stima professionale reciproca che si è consolidata nel 2021 quando Senese collaborò con Nino nel brano ‘Vivere è murì’ contenuto nell’album ‘Il poeta che non sa parlare’. D’Angelo ricorda con affetto la loro collaborazione: “Volevo un sax che piangesse e pensai subito a lui. Mi vergognavo anche a chiederglielo, ma James mi rispose: ‘Ma che sì scemo, è un piacere’. Quando ascoltò il pezzo disse subito: ‘Mamma mia, bellissimo’. Suonò con un’intensità che ci fece piangere tutti. Mi chiese solo una cosa: ‘Non tagliare nemmeno una nota’. E così feci: non ho toccato nulla”.

D’Angelo conclude con parole di grande stima e affetto: “James non può stare in una classifica, fa un altro campionato. È un napoletano americano che suona il sax: nel suo suono c’è un’anima diversa, unica, inimitabile. Per me è il Miles Davis di Napoli, solo che Davis suonava la tromba. Ogni sua nota era una carezza che ti entrava nell’anima. Ti voglio bene, fratè. Eri un genio vero”.