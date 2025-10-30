ULTIM’ORA. Sparatoria in pieno giorno a Napoli: cosa è successo

In queste ultime ore si è verificata una sparatoria a Napoli, in via Vespucci. La dinamica dell’accaduto non è ancora stata chiarita ma pare che, al momento, non si registrano vittime o feriti.

Sparatoria a Napoli oggi in via Vespucci: cosa è successo

Stando a quanto rende noto Il Mattino, sarebbero stati esplosi alcuni colpi di pistola in strada, in pieno giorno. Per fortuna, nessuna delle persone presenti sarebbe stata ferita dai proiettili. Il caos generato, tuttavia, avrebbe causato il blocco del traffico veicolare.

Sul posto sono giunte alcune pattuglie per mettere in sicurezza l’area ed effettuare i primi rilievi del caso, in modo da poter avviare le opportune indagini. Non è stato ancora identificato l’autore del gesto, probabilmente intimidatorio, né si sa se abbia agito da solo o in gruppo.

Saranno gli investigatori a ricostruire con chiarezza quanto accaduto, risalendo agli eventuali responsabili. Attualmente tutte le ipotesi di indagine sono aperte. Seguiranno ulteriori aggiornamenti.