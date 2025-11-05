Trema la terra nel Napoletano, sciame sismico ai Campi Flegrei: 24 terremoti registrati

Uno sciame sismico è in corso nella zona dei Campi Flegrei: in queste ultime ore il Comune di Pozzuoli ha diffuso una nota per aggiornare la cittadinanza sui terremoti finora rilevati.

Sciame sismico ai Campi Flegrei: 24 terremoti localizzati

Le prime scosse sarebbero state registrate nella serata di ieri, 4 novembre, proseguendo durante la notte. Tra le più forti, chiaramente percepite dalla popolazione, quella di magnitudo 2.4 rilevata alle ore 18:48, ad una profondità di 2 km.

“L’Osservatorio Vesuviano ha provveduto a comunicare a questa amministrazione che a partire dalla ore locali 19:26 del 4 novembre 2025 è in corso uno sciame sismico nell’area dei Campi Flegrei. All’orario di emissione del presente comunicato sono stati rilevati in via preliminare 24 terremoti con magnitudo Md ≥ 0.0 (24 localizzati) e una magnitudo massima Md = 2.4± 0.3″ – si legge nel comunicato diffuso dall’amministrazione comunale di Pozzuoli.

“Per eventuali segnalazioni di danni e/o disagi è possibile chiamare i seguenti numeri: Centrale Operativa Polizia Municipale: 081/8551891; Protezione Civile: 081/18894400. In considerazione di quanto sopra esposto l’Amministrazione Comunale insieme alla Protezione Civile del comune di Pozzuoli segue da vicino l’evolversi dello sciame sismico in atto e fornirà successivi aggiornamenti fino a conclusione del fenomeno. Entro 3/6 ore seguirà ulteriore aggiornamento in funzione dell’evoluzione del fenomeno”.