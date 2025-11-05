Vesuvio Live

Notizie Locali

Cultura

Eventi

Altre Sezioni

Cade dalle scale di casa e muore nel giorno del compleanno: avrebbe compiuto 24 anni

Nov 05, 2025 - Veronica Ronza

Tragedia a Camerota, in provincia di Salerno, dove un ragazzo è morto a soli 24 anni dopo essere caduto dalle scale.

Camerota, cade dalle scale: ragazzo morto a 24 anni

Stando ad una prima ricostruzione, fornita da Il Corriere, il giovane, affetto da una patologia legata allo spettro autistico, nel pomeriggio di ieri si sarebbe recato sul ballatoio di casa, dove si è consumata la tragedia. Probabilmente, inciampando, sarebbe caduto sul pianerottolo, precipitando nella tromba di scale per circa 10 metri.

Nell’abitazione di famiglia, situata in località Buico, in quel momento si trovava il papà del ragazzo che lo avrebbe immediatamente soccorso, portandolo all’ospedale San Luca di Vallo della Lucania. Il giovane, che lamentava un forte dolore alla schiena, sarebbe stato sottoposto ad un delicato intervento chirurgico ma, subito dopo, le sue condizioni si sarebbero aggravate.

Purtroppo, nonostante i numerosi tentativi di rianimazione da parte del personale sanitario, questa mattina, intorno alle 5:00, il giovane è deceduto. Proprio oggi avrebbe compiuto 24 anni.

Tag
Marina di Camerotamorte
Categorie

Ricevi le nostre ultime notizie da Google News: clicca su SEGUICI, poi nella nuova schermata clicca sul pulsante con la stella!
SEGUICI

Veronica Ronza
Giornalista pubblicista, laureata in Comunicazione. Amo scrivere della mia città e dell'eccellenza che la connota da sempre