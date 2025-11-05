Cade dalle scale di casa e muore nel giorno del compleanno: avrebbe compiuto 24 anni

Tragedia a Camerota, in provincia di Salerno, dove un ragazzo è morto a soli 24 anni dopo essere caduto dalle scale.

Camerota, cade dalle scale: ragazzo morto a 24 anni

Stando ad una prima ricostruzione, fornita da Il Corriere, il giovane, affetto da una patologia legata allo spettro autistico, nel pomeriggio di ieri si sarebbe recato sul ballatoio di casa, dove si è consumata la tragedia. Probabilmente, inciampando, sarebbe caduto sul pianerottolo, precipitando nella tromba di scale per circa 10 metri.

Nell’abitazione di famiglia, situata in località Buico, in quel momento si trovava il papà del ragazzo che lo avrebbe immediatamente soccorso, portandolo all’ospedale San Luca di Vallo della Lucania. Il giovane, che lamentava un forte dolore alla schiena, sarebbe stato sottoposto ad un delicato intervento chirurgico ma, subito dopo, le sue condizioni si sarebbero aggravate.

Purtroppo, nonostante i numerosi tentativi di rianimazione da parte del personale sanitario, questa mattina, intorno alle 5:00, il giovane è deceduto. Proprio oggi avrebbe compiuto 24 anni.