Rail Academy e ART, al via il corso per Preparatore di Treni: 10 posti garantiti

Nuova opportunità per chi vuole lavorare nel mondo delle ferrovie: parte a gennaio a Bari il corso per Preparatore di Treni di Rail Academy in tandem con la Art – Altmann Rail Traction, che aprirà le porte verso una selezione garantita.

Dopo il successo del corso da macchinista dei treni e di ADT – Capotreno, Rail Academy annuncia una nuova opportunità formativa rivolta a chi desidera intraprendere una carriera solida e specializzata nel mondo del trasporto su rotaia.

Sono infatti aperte le iscrizioni al corso per “Preparatore di Treni”, con avvio previsto per il 12 gennaio 2026 presso la sede di Rail Academy in via Sasha Muciaccia 15, a Bari. Il corso comprenderà anche la formazione per il contesto operativo di Art – Altmann Rail Traction, operatore tedesco che si sta facendo strada nel panorama italiano del trasporto veicolare su rotaia.

Le domande di iscrizione potranno essere presentate fino all’8 gennaio 2026 e saranno accettate in ordine cronologico fino ad esaurimento dei 25 posti disponibili.

Lavora nelle ferrovie come PDT: obiettivi e finalità del corso

Il percorso formativo mira a fornire tutte le competenze professionali necessarie alla preparazione dei treni sul sistema ferroviario dell’Unione Europea, in conformità al Regolamento di esecuzione (UE) 2019/773 e al Decreto ANSF 04/2012.

Il corso è propedeutico al rilascio della certificazione di avvenuta formazione per conseguire l’abilitazione di Preparatore dei Treni, figura chiave per la sicurezza e l’efficienza della circolazione ferroviaria.

La partnership con Art – Altmann Rail Traction rende ancora più concrete le possibilità di inserimento: la compagnia comunica infatti di avere intenzione di procedere all’assunzione di 10 partecipanti previa verifica della formazione teorica e pratica e dell’idoneità fisica.

Programma e durata del corso

Il programma didattico è articolato in tre sessioni principali:

Preparatore dei treni A: Addetto all’unione e distacco dei veicoli;

Preparatore dei treni B: Predisposizione dei documenti di scorta treno;

Preparatore dei treni V: Verifica dei veicoli.

La formazione, della durata complessiva di 54 giorni, prevede lezioni dal lunedì al venerdì (dalle 9:00 alle 13:00 e dalle 14:00 alle 18:00) e include moduli dedicati a competenze tecniche e pratiche: infrastruttura, segnalamento e circolazione, manovre e stazionamento, frenatura, composizione dei treni, anomalie e sicurezza operativa.

Rail Academy e Art – Altmann Rail Traction incontreranno i partecipanti al corso il giorno 18 dicembre presso la sede del Centro di Formazione in via Sasha Muciaccia 15 a Bari: un’occasione per presentare l’impresa ferroviaria e conoscere meglio il lavoro per il quale si prepareranno.

Durante il corso sono previsti quiz, prove intermedie e una verifica finale per accertare il livello di apprendimento dei partecipanti.

Requisiti di accesso

Per accedere al corso è necessario aver compiuto la maggiore età, possedere una conoscenza fluente della lingua italiana (livello C2 o titolo di studio italiano), soddisfare i requisiti fisici e psico-attitudinali previsti dalle normative ferroviarie europee e nazionali.

Su richiesta, Rail Academy potrà supportare i candidati nell’organizzazione delle visite mediche e delle valutazioni psicologiche presso strutture autorizzate.

Il corso ha un costo di 6.000 euro che con la scontistica può arrivare a 5.000 finanziabile con il Prestito per Merito di Banca Intesa. Previsti sconti per chi viene da altre regioni.

Restano esclusi i costi relativi a vitto, alloggio, spese logistiche e giornate extra per il recupero di eventuali assenze.

Le possibilità di inserimento si moltiplicano: oltre ai posti disponibili in Art – Altmann Rail Traction il corso prevedere anche una selezione con altre imprese ferroviarie come GTS Rail, partner di Rail Academy.

Le iscrizioni possono essere effettuate online sul sito ufficiale www.railacademy.it oppure presso la sede di Bari, previo appuntamento.

Il corso per Preparatore dei Treni rappresenta un nuovo passo nel percorso di Rail Academy, da anni punto di riferimento nazionale per la formazione ferroviaria certificata. Un’opportunità concreta per chi desidera inserirsi in un settore in costante crescita, dove professionalità e sicurezza viaggiano di pari passo.

A questo si aggiunge la conoscenza professionale del contesto operativo Art – Altmann Rail Traction, una realtà che promette di acquisire sempre più spazio nel trasporto veicolare su rotaia. Le 10 figure selezionate dal gruppo tedesco saranno impiegate, con un contratto a tempo indeterminato ed una sicura stabilità economica, presso la sede di Verona.

Rail Academy, i contatti

Per informazioni e iscrizioni è possibile consultare il sito ufficiale di Rail Academy o contattare la segreteria telefonicamente al 375 5172189: un team di esperti è pronto ad accompagnare ogni candidato nel suo percorso verso il lavoro.

