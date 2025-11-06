Inciampa, cade nel vuoto e muore nel giorno del suo compleanno: il 24enne era dalla nonna

Dolore e incredulità a Camerota, in provincia di Salerno, dove un ragazzo è morto dopo essere precipitato dalle scale nel giorno del suo 24esimo compleanno.

Camerota, ragazzo morto a 24 anni: era a casa della nonna

Stando agli ultimi aggiornamenti, forniti da Il Mattino, pare che il giovane si trovasse a casa della nonna, in località Buico, quando improvvisamente sarebbe precipitato dal pianerottolo, facendo un volo di circa 10 metri. Il ragazzo, affetto da una patologia legata allo spettro autistico, avrebbe perso l’equilibrio, inciampando e cadendo nel vuoto.

Il primo a soccorrerlo immediatamente sarebbe stato il padre che, senza attendere l’arrivo del 118, lo avrebbe trasportato di corsa presso l’ospedale San Luca di Vallo della Lucania. Il 24enne, che inizialmente lamentava un forte dolore alla schiena, nel corso del tragitto avrebbe perso conoscenza.

Le sue condizioni si sarebbero aggravate velocemente e all’arrivo presso il pronto soccorso gli sarebbe stata riscontrata una grave emorragia interna, provocata dalle lesioni riportate nello schianto. Di qui la decisione da parte dell’equipe medica di sottoporre il ragazzo ad un delicato intervento chirurgico.

Purtroppo, però, intorno alle ore 5:00 del mattino successivo, nonché giorno del suo compleanno, il ragazzo è deceduto. Una notizia che ha sconvolto l’intera comunità, dove la famiglia della vittima era molto conosciuta e stimata. Il 24enne lascia sua mamma, suo padre, un fratello e una sorella.

Intanto sul luogo del tragico incidente sono accorsi anche i Carabinieri della Stazione di Camerota per avviare le indagini del caso e risalire ad eventuali responsabilità di terzi. Nelle prossime ore dovrebbe essere autorizzata anche l’autopsia.