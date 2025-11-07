ULTIM’ORA/ Trema la terra nel Napoletano: scossa di magnitudo 2.2 e altre 4 scosse

Una scossa di terremoto è stata avvertita oggi, 7 novembre 2025, ore nella zona dei Campi Flegrei. Stando a quanto comunicato dall’Osservatorio Vesuviano è in corso uno sciame sismico legato al fenomeno del bradisismo.

Terremoto ai Campi Flegrei oggi 7 novembre

La scossa, di magnitudo 2.2, è stata registrata dai sismografi dell’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia – Osservatorio Vesuviano, alle ore 13:43, ad una profondità di 3 km. Sarebbero state rilevate anche altre 4 scosse più lievi.

“L’Osservatorio Vesuviano ha provveduto a comunicare a questa amministrazione che a partire dalle ore locali 13:40 (UTC 12:40) del 07/11/2025 è in corso uno sciame sismico nell’area dei Campi Flegrei“ – si legge nella nota diffusa dal Comune di Pozzuoli.

“All’orario di emissione del presente comunicato sono stati rilevati in via preliminare 5 terremoti con magnitudo Md ≥ 0.0 (5 localizzati) e una magnitudo massima Md = 2.2 ± 0.3. Per eventuali segnalazioni di danni e/o disagi è possibile chiamare i seguenti numeri: Centrale Operativa Polizia Municipale 081/8551891; Protezione Civile: 081/18894400″.

“In considerazione di quanto sopra esposto l’Amministrazione Comunale insieme alla Protezione Civile del comune di Pozzuoli segue da vicino l’evolversi dello sciame sismico in atto e fornirà successivi aggiornamenti fino a conclusione del fenomeno. Entro 3/6 ore seguirà ulteriore aggiornamento in funzione dell’evoluzione del fenomeno“.