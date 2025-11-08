Al Centro Direzionale di Napoli nascono le Bridge Towers: cosa sono e quando apriranno

Al Centro Direzionale di Napoli nascono le Bridge Towers University, residenze destinate agli studenti che potranno usufruire di ben 900 posti letto: un progetto avviato dalla società Ibrido Student e dalle aziende napoletane Agc Immobiliare e M&V Investiment, con l’apporto di BCP, la Banca Popolare di Credito, nata a Torre del Greco.

Bridge Towers University al Centro Direzionale: residenze studenti

Grazie ad un investimento di quasi 18 milioni di euro, uno dei complessi immobiliari del Centro Direzionale prenderà nuovamente vita ospitando studenti e universitari che potranno soggiornare all’interno dei nuovi appartamenti, sfruttando la vicinanza alla stazione ferroviaria e alle principali sedi universitarie partenopee. Nei mesi estivi, invece, le residenze potranno essere utilizzate a scopo residenziale turistico.

Il progetto è già stato ampiamente avviato, e le nuove residenze, con 900 posti letto in totale, potranno accogliere gli studenti già a partire dall’anno accademico 2026/2027. Un intervento che punta a migliorare ancor di più l’esperienza degli studenti fuori sede a Napoli e che ha visto il prezioso contributo della Banca di Credito Popolare.

“Nasce nel cuore di Napoli una nuova casa per giovani studenti. Nel complesso del Centro Direzionale di Napoli, prende forma un progetto ambizioso: grazie ad un investimento complessivo di quasi 18 milioni di euro verranno realizzati 900 nuovi posti letto dedicati agli studenti delle università partenopee” – si legge nella nota diffusa su Linkedin dalla BCP.

“Siamo orgogliosi di affiancare questa iniziativa che unisce riqualificazione urbana, sostegno alla formazione e valorizzazione del territorio. La realizzazione del progetto Bridge Towers University è una scommessa sul futuro di Napoli, una città che merita di essere sempre più attrattiva per chi sceglie di studiare, crescere e restare. In termini concreti, doteremo la città di un campus moderno, sostenibile, vivace e aperto alla comunità”.