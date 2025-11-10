Paura a Napoli, per sfuggire all’alt dei carabinieri scappa e si lancia dallo scooter: ha 14 anni

Attimi di paura a Napoli, nel quartiere Scampia, dove un ragazzo di soli 14 anni, per sfuggire all’alt dei carabinieri, si sarebbe lanciato dallo scooter in corsa, sprovvisto di casco, cadendo rovinosamente sull’asfalto.

Scampia, ragazzo di 14 anni si lancia dallo scooter

Sarebbero stati i carabinieri della sezione radiomobile a fermare i due ragazzi, dopo averli notati a bordo dello scooter senza targa in via Ciccotti. Il guidatore munito di casco e il passeggero sprovvisto della fondamentale protezione, sarebbero scappati all’impazzata per sfuggire all’alt dei carabinieri.

Di qui l’inseguimento tra le strade di Scampia con manovre spericolate e ad alta velocità. Durante la fuga il 14enne senza casco si sarebbe letteralmente lanciato dallo scooter, terminando bruscamente e violentemente la sua folle corsa. Anche il conducente, della stessa età, dopo un centinaio di metri si sarebbe fermato, probabilmente preoccupato per le condizioni dell’amico.

In questo modo i carabinieri sono riusciti a bloccare i ragazzi. Il passeggero, per fortuna, non ha riportato gravi lesioni e sta bene. Entrambi sono stati denunciati per resistenza a pubblico ufficiale ed il mezzo è stato sequestrato. I due 14enni sono stati poi affidati ai rispettivi genitori.