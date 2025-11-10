FOTO/ Napoli, è attiva la Linea 7 della Metro. Apre la stazione “La Bocca”: è spettacolare

È partito oggi il nuovo servizio ferroviario della Linea 7 della Metropolitana EAV a Napoli che collega la stazione di Soccavo con la nuova stazione di Monte Sant’Angelo, intitolata “La Bocca”, progettata da Anish Kapoor, celebre scultore britannico di origine indiana, e realizzata da Webuild. Un nuovo capolavoro architettonico che fonde ingegneria urbana e arte, puntando a divenire una nuova tappa privilegiata da visitatori e turisti.

Stazione Monte Sant’Angelo: la Linea 7 di Napoli è attiva

Il servizio prevede 62 corse giornaliere, attive dalle ore 07:26 alle 19:34, con una frequenza di 24 minuti tra un treno e l’altro. Grazie a questo nuovo collegamento è ora possibile raggiungere il polo universitario di Monte Sant’Angelo in circa 20 minuti partendo dalla stazione di Montesanto, effettuando un cambio alla stazione di Soccavo sulla linea Circumflegrea.

Il servizio consente inoltre di agevolare i collegamenti verso Fuorigrotta e i relativi istituti universitari, con una notevole riduzione dei tempi di percorrenza per i passeggeri provenienti dai comuni flegrei di Quarto e Licola, nonché dai quartieri di Pianura e Soccavo.

Ad oggi il servizio di navetta dalla stazione di Soccavo, in attesa del completamento della tratta, si attesta alla stazione di Monte Sant’Angelo la quale è dotata di due uscite: una situata all’interno del campus universitario, che garantisce un accesso diretto alle strutture didattiche, e una seconda su Viale Traiano.

La nuova stazione di Monte Sant’Angelo è stata progettata nel 2002 ma ha visto la luce soltanto negli ultimi anni con la realizzazione della struttura. Si tratta di una vera e propria opera d’arte che assume, simbolicamente, un preciso significato. L’artista l’ha denominata “La Bocca”, quasi come a voler delineare un “passaggio” tra la città che si vede e quella che non si vede, alludendo all’inferno dantesco.

Stazione Monte Sant’Angelo

Qualcuno ha notato nella forma anche un richiamo all’organo genitale femminile e, trattandosi di una stazione partenopea, un certo legame con “la bocca” del Vesuvio. Una nuova stazione dell’arte, dunque, che oltre ad offrire un agevole servizio immergerà letteralmente i pendolari in un’atmosfera suggestiva.