Incidente a Napoli, una ragazza è stata travolta in pieno da uno scooter: ha 14 anni

Un grave incidente si è verificato poco dopo la mezzanotte a Fuorigrotta (Napoli), all’esterno di un noto locale frequentato da giovani, dove una ragazza di 14 anni è stata investita da uno scooter, finendo in ospedale.

Incidente a Fuorigrotta: ragazza di 14 anni investita

Stando ad una prima ricostruzione, la 14enne stava attraversando la strada quando un centauro, di 20 anni, sarebbe passato in sella al suo scooter, travolgendola in pieno e sbalzandola per diversi metri. La giovane è stata prontamente soccorsa e trasferita presso l’ospedale Cardarelli di Napoli dove attualmente è ricoverata in prognosi riservata.

Proprio durante la serata, sul posto, c’era stata una manifestazione in presenza del deputato Francesco Emilio Borrelli e degli esponenti di Avs, Carlo Ceparano, Rosario Pugliese, Benedetta Sciannimanica. Aveva preso parte all’incontro anche il papà di Rita Granata, la ragazza deceduta a soli 27 anni dopo essere stata investita proprio a Fuorigrotta, il 5 maggio 2024, mentre attraversava sulle strisce pedonali.

“Siamo rimasti fino alle 23:30 circa, circondati da ragazzini in molti casi con meno di 12 anni senza genitori. Tanti minorenni che correvano a tutta velocità lungo le aree limitrofe allo stadio Maradona senza alcun controllo. Qui non solo c’è bisogno di più forze dell’ordine ma è necessario intervenire sulle famiglie che permettono tutto ciò. Siamo all’anarchia totale oramai” – ha dichiarato il deputato Borrelli.