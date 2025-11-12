Bimbo di 3 anni morto di fame, legato e torturato dai genitori: l’orrore che indigna il mondo

Un caso di cronaca che sta indignando il mondo intero è quello avvenuto in Tirolo: la Procura di Innsbruck ha arrestato una coppia di 27enne che avrebbe ucciso il figlio, un bambino di soli 3 anni, dopo averlo legato, torturato e privato del cibo per mesi.

Tirolo: bambino di 3 anni torturato e ucciso dai genitori

Il piccolo sarebbe deceduto nel maggio 2024 per fame e disidratazione. Secondo le ricostruzioni effettuate dai magistrati austriaci, riportate dalla Frankfurter Allgemeine Zeitung, la vittima, che abitava con i suoi genitori in un appartamento di Kufstein, sarebbe stata sottoposta a privazioni e violenze inaudite.

Il bambino sarebbe stato ripetutamente picchiato, legato e rinchiuso in una stanza al buio oppure costretto a rimanere completamente nudo per giorni in un cassetto. La coppia avrebbe privato il figlio anche di acqua e cibo, fino a ridurlo ad un peso di appena 7 kg.

Ad avvalorare la tesi dell’accusa vi sarebbero prove quasi schiaccianti a carico dei due coniugi, consistenti nello scambio di messaggi, foto e video che documenterebbero le violenze. In più entrambi, nel corso dell’interrogatorio, avrebbero ammesso le proprie responsabiilità.

Al momento dei fatti, stando alla perizia psichiatrica, pare fossero del tutto imputabili (esclusa dunque l’incapacità di intendere e di volere) ma sarebbe stata riconosciuta una personalità sadica in entrambi. Pare che i due credessero che il figlio fosse posseduto da un demone.