Violenza domestica a Brusciano: la donna si salva grazie al coraggio della figlia
Nov 12, 2025 - Redazione Vesuviolive
A Brusciano, nel Napoletano, il 5 novembre si è verificato l’ennesimo episodio di violenza domestica. Una donna è stata brutalmente aggredita dal compagno, riportando traumi e lesioni giudicate guaribili in 30 giorni. In un momento di disperazione, è riuscita a chiedere aiuto alle Forze dell’Ordine durante una videochiamata, grazie al prezioso intervento della figlia, che ha permesso un immediato intervento e la messa in salvo della madre.
Il deputato Francesco Emilio Borrelli, che ha ricevuto la denuncia per maltrattamenti in famiglia corredata dai referti medici e dai verbali delle Forze dell’Ordine, ha commentato:
«Questa storia non è soltanto un caso di cronaca nera, ma l’ennesimo grido d’allarme che squarcia il velo dell’ipocrisia. Una donna è stata ferita due volte: prima dalla violenza, poi dal dover ritirare una precedente denuncia, ritrovandosi nuovamente intrappolata nel terrore. Solo il coraggio e l’amore della figlia le hanno ridato la libertà. È la prova di quanto sia ancora fragile il sistema di protezione per le vittime e di quanto sia urgente intervenire con decisione».