A Brusciano, nel Napoletano, il 5 novembre si è verificato l’ennesimo episodio di violenza domestica. Una donna è stata brutalmente aggredita dal compagno, riportando traumi e lesioni giudicate guaribili in 30 giorni. In un momento di disperazione, è riuscita a chiedere aiuto alle Forze dell’Ordine durante una videochiamata, grazie al prezioso intervento della figlia, che ha permesso un immediato intervento e la messa in salvo della madre.

Il deputato Francesco Emilio Borrelli, che ha ricevuto la denuncia per maltrattamenti in famiglia corredata dai referti medici e dai verbali delle Forze dell’Ordine, ha commentato: