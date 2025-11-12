VIDEO/ La serenata di Peppe Vessicchio a Maradona in napoletano

Nella puntata di Natale del programma televisivo Domani si gioca, condotto da Gianni Minà, il maestro Peppe Vessicchio ha dedicato a Diego Armando Maradona una toccante omaggio musicale: la celebre canzone napoletana Te vojo bene assaje.

Era il 1987 quando, in occasione della trasmissione natalizia, Vessicchio salì sul palco non solo come direttore d’orchestra, ma anche come interprete di una serenata dedicata al campione del Napoli.

Durante la performance, l’atmosfera si fece carica di emozione: Vessicchio, al di là della sua consueta veste professionale, assunse un ruolo più intimo e celebrativo. Con “Te vojo bene assaje”, il messaggio era chiaro: un “ti voglio bene” a Maradona, che aveva incarnato per molti tifosi napoletani speranza, allegria e orgoglio.