Oggi Discesa del Quadro della Madonna di Pompei, Maria “scende” tra i suoi figli: il programma

Come ogni anno, oggi 13 novembre, si celebra la Discesa del Quadro della Madonna di Pompei, uno degli appuntamenti più attesi dai fedeli provenienti da ogni parte d’Italia e del mondo.

Discesa del Quadro della Madonna di Pompei: il programm

Quest’anno la celebrazione coincide con i 150 anni dell’arrivo della Sacra Immagine a Pompei, avvenuto nel 1875. Un momento simbolico che consiste nello spostamento del quadro della Vergine che, dall’altare maggiore della Basilica, viene collocato dinanzi al presbiterio. I fedeli possono sfruttare la vicinanza del Quadro per avvicinarsi, in fila, e venerare la Madonna del Rosario.

Così Maria “scende” tra i suoi figli, accogliendo le loro preghiere, regalando un momento religioso carico di commozione e significato. Sin dall’alba, in molti si sono recati al Santuario per invocare la Vergine al cospetto della tela giunta nella Valle di Pompei esattamente 150 anni fa.

“Il 13 novembre torna uno degli appuntamenti più attesi dai fedeli della Vergine del Rosario di Pompei: la Discesa del Quadro. Il rito quest’anno celebra il 150° anniversario dell’arrivo della Tela Sacra a Pompei. La Basilica aprirà alle 5.30. Alle 6, ci sarà la recita del ‘Buongiorno a Maria’ che accompagnerà la Discesa del Quadro. I fedeli, anche i diversamente abili, affronteranno il percorso penitenziale allestito nel Giardino dei Santi Pellegrini, a lato della Basilica. Giunti davanti al Quadro, posto ai piedi dell’Altare, i fedeli potranno sostare davanti ad esso per pregare, dare una ‘carezza’ alla Mamma celeste” – si legge nella nota diffusa dal Pontificio Santuario di Pompei.

“Alle 9, il flusso sarà momentaneamente interrotto e il Quadro ​sarà collocato sul palco per la santa Messa delle 10.30, presieduta in Piazza Bartolo Longo, dal Cardinale Pietro Parolin, nominato da Papa Leone XIV Legato Pontificio proprio per le celebrazioni del 13 novembre in Santuario. Dopo il rito solenne, che terminerà con la recita della Supplica, il Quadro sarà nuovamente in Basilica per la venerazione dei fedeli che riprenderà alle 13″.

Per l’intera giornata saranno celebrate Sante Messe nella Sala Luisa Trapani nei seguenti orari: 7 – 8:30 – 13:00 – 15:00 – 16:00 – 17:00 – 18:00 – 19:00 – 20:00.