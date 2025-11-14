Malore improvviso per il Maresciallo, dolore nel Napoletano: è morto a 44 anni

Tragedia a Poggiomarino, in provincia di Napoli, dove a seguito di un malore improvviso è deceduto il Maresciallo Capo Giovanni Ambrosio, morto all’età di 44 anni.

Poggiomarino, malore per il Maresciallo: è morto a 44 anni

Un lutto improvviso per l’Arma dei Carabinieri e per l’intera comunità. Stando a quanto emerso, il 44enne sarebbe stato stroncato da un arresto cardiaco fulminante che non gli avrebbe lasciato scampo. Un vuoto incolmabile per la moglie, il figlio e tutti i suoi familiari. I funerali si sono svolti questa mattina presso la Chiesa di Sant’Antonio da Padova a Poggiomarino.

“Il SIM Carabinieri esprime profondo dolore e sincero sgomento per la prematura scomparsa del Maresciallo Capo Giovanni Ambrosio, 44 anni, effettivo alla Stazione Carabinieri di Poggiomarino, colpito da un malore improvviso” – si legge nella nota diffusa dal Sindacato Italiano Militari Carabinieri.

“La notizia ha scosso l’intera comunità e tutti i colleghi che, in questi anni, hanno condiviso con lui servizio, responsabilità e quotidianità. Il Maresciallo Capo Ambrosio era riconosciuto come un punto fermo della Stazione: un professionista esemplare, mosso da un forte senso del dovere e da un profondo rispetto per l’uniforme che indossava“.

“A distinguerlo, però, era soprattutto la sua straordinaria umanità: la capacità di ascoltare, di comprendere, di esserci sempre, per i cittadini, per i colleghi, per chiunque avesse bisogno di un sostegno o di una parola di conforto. La sua improvvisa scomparsa lascia un vuoto immenso, non soltanto operativo ma umano”.

“L’Arma dei Carabinieri e la comunità di Poggiomarino perdono un servitore dello Stato di altissimo valore morale, che ha incarnato ogni giorno lo spirito dell’Istituzione con disciplina, lealtà e dedizione. In questo momento di indicibile dolore, il SIM Carabinieri si stringe con affetto e rispetto attorno alla moglie, al figlio, ai genitori e ai fratelli, ai quali rivolge il proprio pensiero più commosso, insieme alla vicinanza di tutte le colleghe e i colleghi del sindacato”.

“Un abbraccio fraterno va anche ai commilitoni della Stazione di Poggiomarino e del Comando Provinciale di Napoli, provati dalla perdita di un collega che è stato, prima di tutto, un uomo giusto. Il Maresciallo Capo Giovanni Ambrosio rimarrà per sempre un esempio: un Carabiniere che ha onorato fino all’ultimo giorno i valori più autentici dell’Istituzione e del servizio al Paese”.