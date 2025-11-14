Trovata morta in casa, il corpo privo di vita sul letto scoperto dai genitori: aveva 23 anni

Tragedia a Caltanissetta, in Sicilia, dove una ragazza di soli 23 anni sarebbe stata ritrovata morta a letto, all’interno dell’abitazione di famiglia. A renderlo noto è Rai News.

Caltanissetta, ragazza di 23 anni trovata morta nel letto

Il dramma si sarebbe consumato nel pomeriggio di ieri in via Romita, dove la giovane abitava con i suoi genitori. Si chiamava Maria Paola Giambra ed aveva appena 23 anni. Sarebbero stati proprio i familiari per primi ad accorgersi che la ragazza giaceva già priva di vita sul letto.

Probabilmente il decesso sarebbe sopraggiunto nelle ore precedenti e all’arrivo dei sanitari del 118, allertati dai genitori, purtroppo per la 23enne non ci sarebbe stato più nulla da fare. Sul posto sono giunti anche gli agenti delle forze dell’ordine che hanno avviato le indagini per ricostruire la dinamica della vicenda.

Al momento non si conoscono le cause del decesso che, per questo motivo, dovranno essere chiarite attraverso l’autopsia. La scomparsa potrebbe legarsi ad un malore improvviso che non avrebbe lasciato scampo alla vittima ma anche tutte le altre piste restano aperte. Intanto la notizia si è diffusa in breve tempo, gettando nello sconforto l’intera comunità.