ULTIM’ORA. Donna trovata morta a Napoli, colpita da una botta alla testa: cosa è successo

Tragedia nel quartiere di Piscinola, a Napoli, dove nel pomeriggio di oggi una donna è stata ritrovata morta.

Piscinola, donna ritrovata morta: cosa è successo

Stando a quanto rende noto Il Mattino, si tratta di una donna di 51 anni. ll corpo già privo di vita sarebbe stato ritrovato all’interno di un’abitazione del posto. Al momento non si conoscono le cause del decesso ma non si esclude la pista dell’omicidio e l’intervento di terze persone.

Secondo una prima disamina del cadavere, la 51enne sarebbe stata colpita da una botta alla testa. All’interno dell’appartamento sono giunti gli agenti delle forze dell’ordine per effettuare i rilievi del caso. Intanto sono state avviate le indagini condotte dall’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico, dal Commissariato di Chiaiano e dalla Squadra Mobile.