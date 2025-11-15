Chi era Nunzia, la donna trovata morta sul pavimento di casa a Napoli: cosa è successo

Si chiamava Nunzia Cappitelli la donna di 51 anni ritrovata morta in un appartamento nel quartiere Piscinola, a Napoli. Un decesso che, al momento, resta avvolto nel mistero ed è al centro di una indagine già avviata.

Chi era la donna morta a Piscinola: Nunzia aveva 51 anni

Stando a quanto emerso, la 51enne sarebbe stata ritrovata priva di vita nella sua abitazione, con una vistosa ferita alla testa e una bottiglia di vetro finita in frantumi sul pavimento. Sarebbe stato un conoscente della donna a lanciare l’allarme: si sarebbe recato a casa sua e, trovando la porta aperta, avrebbe scoperto il cadavere.

Nunzia pare vivesse da sola in quel piccolo appartamento, dopo essersi separata dal suo compagno. L’uomo, più giovane di lei, sarebbe stato già ascoltato dagli investigatori in quanto sarebbe stato denunciato in passato per maltrattamenti. Stando a quanto rende noto l’Ansa, nelle prossime ore sarà nuovamente riascoltato.

Al momento le ipotesi principali sono due: potrebbe essersi trattato di un omicidio o di un incidente. Nel primo caso non si esclude l’intervento di una o più persone che avrebbero aggredito la donna. Nel secondo caso è ipotizzabile un grave incidente domestico. Intanto è stato disposto l’esame autoptico che risalirà con certezza alla causa del decesso della vittima.