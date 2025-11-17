Napoli regina dell’Immacolata, la città è pronta a battere ogni record: oltre 350 mila turisti

In vista del Ponte dell’Immacolata, la città di Napoli si prepara a infrangere ogni record dal punto di vista del turismo: si stimano, infatti, oltre 350 mila presenze per il lungo weekend festivo.

Turismo, Napoli verso il record del ponte dell’Immacolata

Stando alle stime dell’Osservatorio comunale al Turismo, guidato dall’assessora Teresa Armato e rese note da Il Mattino, il fine settimana festivo, che va dal 7 al 10 dicembre, registrerà un’affluenza di gran lunga maggiore a quella dell’anno precedente: sarebbero, infatti, ben 350mila i turisti che decideranno di soggiornare in città in occasione dell’Immacolata.

Numeri che, tuttavia, come spesso accade, potrebbero addirittura essere superati, con cifre reali superiori a quelle attualmente stimate sulla base delle prenotazioni effettuate. La città, già da diversi anni presa d’assalto durante le festività natalizie, si avvia dunque verso un nuovo record di arrivi, attestandosi ancora una volta come una delle mete preferite dai turisti di tutto il mondo.

Lo scorso anno furono circa 180 mila le presenze registrate durante il ponte dell’Immacolata: le previsioni dell’Osservatorio, dunque, propenderebbero addirittura per un raddoppio nel giro di dodici mesi. A ciò si aggiungono i flussi turistici attesi per le giornate di Natale e Capodanno, con tanti turisti italiani e stranieri che decideranno di trascorrere il momento più atteso dell’anno proprio nella città partenopea.

Entro la fine del mese saranno rese note tutte le iniziative in programma per il mese di dicembre. Intanto si è tenuta la cerimonia di accensione delle luminarie natalizie e l’apertura ufficiale della nuova edizione della Fiera di San Gregorio Armeno, dedicata a James Senese.

L’8 dicembre, inoltre, aprirà il Villaggio di Babbo Natale allestito per la prima volta in Piazza del Plebiscito, ad ingresso libero e gratuito per tutti. Grande attesa anche per il Capodanno partenopeo che, come ogni anno, si svolgerà nella celebre piazza, dando spazio ai più grandi nomi della scena musicale. Al momento, tuttavia, non è trapelata alcuna indiscrezione sull’evento di fine anno.