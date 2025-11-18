Scossa con boato all’alba, terremoto ai Campi Flegrei: epicentro e magnitudo

Una lieve scossa di terremoto è stata rilevata nella mattinata di oggi, 18 novembre, ai Campi Flegrei. A fornire aggiornamenti sulla situazione è il Comune di Pozzuoli.

Scossa di terremoto ai Campi Flegrei oggi

La scossa, accompagnata da un boato, nonostante la lieve magnitudo, di 1.8, sarebbe stata chiaramente percepita dalla popolazione residente. Si tratta, infatti, di eventi sismici molto superficiali che vengono avvertiti in maniera netta da chi risiede nell’area bradisismica.

“L’Osservatorio Vesuviano ha comunicato a questa amministrazione l’accadimento di un evento sismico di magnitudo 1.8 ± 0.3 localizzato nei pressi di Via Antiniana. Il sisma si è prodotto alle 06:05 ora locale (UTC 05:05) del 18/11/2025, alla profondità di 2,85 km. L’evento potrebbe essere stato accompagnato da un boato avvertito dagli abitanti dell’area prossima all’epicentro“ – si legge nella nota diffusa dal Comune di Pozzuoli.

“Per eventuali segnalazioni di danni e/o disagi è possibile chiamare i seguenti numeri: Centrale Operativa Polizia Municipale: 081/8551891; Protezione Civile: 081/18894400. Maggiori informazioni sull’evoluzione della fase di sollevamento e sui fenomeni che l’accompagnano, possono essere trovate sul sito dell’Osservatorio Vesuviano – INGV e sui bollettini settimanali e mensili dei Campi Flegrei”.