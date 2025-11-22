“Non sto bene, mi sento strana”: l’ultima telefonata di Ornella Vanoni poi il malore e la morte

Si è spenta a 91 anni Ornella Vanoni, la celebre cantante morta nella serata di ieri a Milano, dopo essere stata colta da un malore.

Morta Ornella Vanoni, l’ultima telefonata: “Non sto bene”

Nata il 22 settembre 1934, la Vanoni, nel corso della sua lunga e brillante carriera, si era affermata come una delle voci più autorevoli della musica leggera. Fino all’ultimo ha portato avanti la sua attività musicale, collaborando anche con artisti giovani e talenti emergenti, e pare che proprio in questo ultimo periodo avrebbe lavorato ad un nuovo progetto con Giuliano Sangiorgi, frontman dei Negramaro.

“Non sto bene, ho un dolore a una vertebra, non so mi sento strana, ma andrò in una clinica di Pavia dove sono bravissimi, li conosco, mi metteranno a posto. Ora devo stare ferma, ho un dolore, sai come un coltello che ti trapassa la schiena” – avrebbe detto nella sua ultima telefonata ad un amico, come rende noto Il Corriere.

“Domenica non vado da Fazio (riferendosi all’ospitata nella trasmissione Che tempo che fa condotta da Fabio Fazio, ndr), ci sono a settimane alterne. Ma ci andrò domenica prossima” – avrebbe affermato ma, purtroppo, non resta altro che il ricordo della sua ultima apparizione in televisione.

Intanto cantanti, conduttori e personaggi dello spettacolo hanno espresso il proprio cordoglio per la morte di Ornella Vanoni, ricordandola attraverso foto e dediche postate sui social. Laura Pausini ha scritto: “Ognuno ha i suoi cantanti preferiti, la mia era lei. Riposa in pace meravigliosa Ornella, la tua voce, la tua personalità, la tua luce, non ci lasceranno mai”.

“Cerco le parole ma non le trovo, mi sembrano tutte banali e lei ha sempre odiato la banalità. Ora sento solo un grande, profondo dispiacere. Ci mancherai” – si legge nel post di Fiorella Mannoia. Amadeus ha pubblicato alcuni ricordi di Sanremo, sottolineando: “Artista straordinaria e donna speciale. Per me è stato un privilegio condividere tanti momenti belli, divertenti e indimenticabili. Mancherai tanto a tutti. Ti voglio bene Ornella”.