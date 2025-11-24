Accoltellata nel Napoletano dall’ex, si erano lasciati ma lui la tormentava: 29enne arrestato
Nov 24, 2025 - Veronica Ronza
Sarebbe già scampata ad un agguato la donna di 35 anni accoltellata dall’ex al Parco Cerqua di Qualiano, nel Napoletano, riportando gravi ferite. Per fortuna, stando a quanto si apprende, non è in pericolo di vita.
Donna accoltellata a Qualiano: aveva già denunciato
Il 29enne di Calvizzano, agli arresti domiciliari, avrebbe inveito contro l’ex fidanzata con ben otto coltellate tra testa, torace, braccio e addome. Sarebbe stata proprio lei, col viso velato di sangue, a riconoscerlo, confessando ai sanitari del 118: “E’ stato lui”.
“Dottore, non respiro, sto morendo” – poi avrebbe detto, come raccontato dal dottor Manuel Ruggiero dell’Associazione Nessuno Tocchi Ippocrate. Gli organi vitali, tuttavia, non avrebbero subito lesioni e la donna è riuscita a salvarsi, quasi come per miracolo.
Sul posto sono giunti anche i carabinieri per avviare le indagini e risalire al responsabile della brutale aggressione. Grazie al supporto dei filmati delle telecamere di videosorveglianza, il 29enne è stato individuato e bloccato all’interno della sua abitazione.
Si tratta, infatti, di un soggetto già noto agli inquirenti per episodi di violenza che la stessa compagna aveva più volte denunciato. I due si erano lasciati ma lui continuava a seguirla e tormentarla. Soltanto lo scorso marzo, avrebbe affiancato l’auto della donna finendo per frantumarle il finestrino. Lei sarebbe riuscita a scappare dirigendosi dai carabinieri per denunciare l’accaduto. Il 29enne è stato arrestato per evasione e tentato omicidio.