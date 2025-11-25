ALLERTA METEO PROROGATA in Campania, non finiscono i temporali: quanto durerà

La perturbazione meteo che insiste sulla Campania proseguirà anche nella giornata di domani, 26 novembre, ma l’impatto delle precipitazioni sarà meno intenso rispetto a quello della giornata odierna: la Protezione Civile, alla luce delle valutazioni del Centro Funzionale, ha pertanto prorogato l’allerta meteo di ulteriori 24 ore, ma abbassando il livello.

Ancora allerta meteo in Campania: proroga fino a domani

Se fino alle 23.59 di oggi su buona parte del territorio campano e, in particolare, sulla fascia costiera (Zona 1: Piana campana, Napoli, Isole, Area Vesuviana; Zona 2: Alto Volturno e Matese; Zona 3: Penisola Sorrentino-amalfitana, Monti di Sarno e Monti Picentini; Zona 5: Tusciano e Alto Sele; Zona 6: Piana Sele e Alto Cilento) vige ancora l’Arancione e solo sulle restanti zone il Giallo, dalla mezzanotte si passa al livello Giallo sull’intero territorio.

I temporali tenderanno via via a divenire isolati, mentre i rovesci saranno a scala locale. Le precipitazioni, continueranno a caratterizzare anche la giornata del 26 novembre ma causeranno un rischio idraulico localizzato e non più idrogeologico con instabilità di versante. Permarrà invece, anche in assenza di nuove piogge, il rischio residuo dovuto alla saturazione dei suoli. Termina alla mezzanotte, invece, l’allerta meteo per venti forti e mare agitato.

Si ricorda ai Comuni delle zone di allerta interessate di mantenere attivi i COC (Centri Operativi Comunali) e di porre in essere tutte le misure strutturali e non strutturali, atte a prevenire, contrastare e mitigare i fenomeni previsti, in linea con i rispettivi piani comunali di protezione civile. Monitorare inoltre la corretta tenuta del verde pubblico e prestare attenzione alle comunicazioni della Sala Operativa Regionale.

Questa la sintesi delle allerte meteo:

Attualmente in vigore fino alle 23.59 di stasera

Allerta meteo Arancione su: Zona 1: Piana campana, Napoli, Isole, Area Vesuviana; Zona 2: Alto Volturno e Matese; Zona 3: Penisola Sorrentino-amalfitana, Monti di Sarno e Monti Picentini; Zona 5: Tusciano e Alto Sele; Zona 6: Piana Sele e Alto Cilento.

Allerta meteo Gialla sulle restanti porzioni di territorio.

Rischio idrogeologico: Instabilità di versante, localmente anche profonda, frane superficiali e colate rapide di detriti o di fango; Significativi ruscellamenti superficiali, anche con trasporto di materiale, possibili voragini per fenomeni di erosione; Allagamenti di locali interrati e di quelli a pian terreno; Innalzamento dei livelli idrometrici dei corsi d’acqua, con fenomeni di inondazione delle aree limitrofe, anche per effetto di criticità locali (tombature, restringimenti, occlusioni); Scorrimento superficiale delle acque nelle strade e possibili fenomeni di rigurgito delle acque piovane con tracimazione e coinvolgimento delle aree urbane depresse; Fenomeni franosi e possibili cadute massi per condizioni idrogeologiche fragili, anche per effetto della saturazione dei suoli.

Allerta meteo per vento e mare su tutta la Campania.

Dalle 23.59 di oggi fino alle 23.59 di domani, 26 novembre: