L’auto sbanda all’improvviso e si schianta contro un albero: Giuseppina è morta a 44 anni

Tragico incidente a Vitulazio, nel Casertano, dove una donna, Giuseppina Luongo, è morta all’età di 44 anni.

Incidente a Vitulazio: è morta una donna di 44 anni

Il dramma si sarebbe consumato sulla Provinciale 146, tra via Tufo e la statale Appia. Proprio in quel punto Giuseppina avrebbe improvvisamente perso il controllo dell’auto, finendo per schiantarsi con l’auto contro un albero.

Un fatale sbandamento avvenuto per cause ancora da accertare ma che sarebbe costato la vita alla giovane vittima. La 44enne, infatti, sarebbe morta sul colpo e i sanitari del 118, al loro arrivo, non avrebbero potuto fare altro che constatarne il decesso.

La salma, ottenuta l’autorizzazione dell’autorità giudiziaria, è stata trasportata presso l’istituto di medicina legale dell’ospedale Sant’Anna e San Sebastiano di Caserta, dove sarà effettuata l’autopsia per chiarire le cause del decesso. L’esame consentirà anche di stabilire se la donna sia stata colpita da un eventuale malore improvviso.

Sul luogo dell’incidente sono giunti i carabinieri della Compagnia di Capua per effettuare i rilievi del caso e dare avvio alle indagini per ricostruire con chiarezza l’esatta dinamica della vicenda. Intanto la notizia ha suscitato dolore e sgomento a Vitulazio dove la donna era molto amata e conosciuta. Originaria di Bellona, viveva con il compagno proprio in quella zona.