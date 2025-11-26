Maltempo, frana in Campania. Si stacca un costone di roccia, sindaco: “Situazione critica”

A seguito del forte maltempo che sta colpendo tutto il territorio campano, una pericolosa frana sta interessando la strada che conduce al Santuario di Montevergine, nel territorio del Comune di Ospedaletto d’Alpinolo.

Maltempo, frana a Montevergine. Il sindaco: “Situazione critica”

Un costone di roccia e fango, a causa della pioggia incessante, si sarebbe staccato tra i tornanti della strada che porta al Santuario. Sul posto sono giunti i volontari della Protezione Civile e i sindaci di Ospedaletto e Mercogliano, Luigi Marciano e Vittorio D’Alessio.

“Nelle prime ore della mattinata odierna è stato effettuato un primo rilievo aereo, tramite drone, condotto dall’assessore Bolognese, in merito allo smottamento verificatosi lungo i versanti del Monte Partenio, sulla strada provinciale che conduce al Santuario di Montevergine” – si legge nella nota diffusa dal sindaco D’Alessio.

“Già nella serata di ieri, nonostante le condizioni meteorologiche avverse, si erano recati tempestivamentesul luogo il Sindaco Vittorio D’Alessio, l’Assessore Davide Bolognese, i tecnici dell’Ufficio Tecnico Comunale di Mercogliano, l’Abate Guariglia, il sindaco di Ospedaletto d’Alpinolo Luigi Marciano e alcuni referenti della Provincia, con il prezioso supporto operativo della Misericordia del Partenio e Protezione Civile di Mercogliano”.

“Dalle prime valutazioni di oggi, la situazione risulta particolarmente critica e richiederà urgenti interventi di messa in sicurezza sia del tratto stradale interessato che dell’intero costone. È attualmente in corso un ulteriore rilievo aereo da parte dell’elicottero dei Vigili del Fuoco di Avellino, contestualmente a un incontro operativo con la partecipazione della Prefettura di Avellino, della Provincia di Avellino, del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco, dell’ANAS, dell’Abbazia Territoriale di Montevergine, dei Sindaci dei Comuni di Mercogliano e Ospedaletto d’Alpinolo e della Protezione Civile”.