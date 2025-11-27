“Non fiatare”, furto al parcheggio del supermercato: pistola al volto, vittima perde i sensi

Attimi di panico nel parcheggio del supermercato Lidl di Afragola dove un uomo si sarebbe trovato con una pistola puntata al volto, nel bel mezzo di un furto, accusando un malore per lo spavento.

Afragola, furto al supermercato: malore per un uomo

L’episodio si è verificato nella tarda mattinata di ieri, mercoledì 26 novembre, e ha coinvolto una coppia che si era recata sul posto per fare la spesa. Mentre la donna attendeva, l’uomo si sarebbe recato alla propria auto per recuperare i sacchetti e lì sarebbe stato avvicinato da alcuni malviventi che stavano armeggiando su un’altra auto ferma.

“Vattene, stai zitto, non fiatare, noi stiamo rubando la macchina” – avrebbe urlato uno dei criminali puntando la pistola in faccia alla vittima, ordinandogli di allontanarsi. L’uomo, traumatizzato e sotto shock, sarebbe riuscito a fuggire e a rientrare nel supermercato dove, sopraffatto dal terrore, avrebbe perso i sensi.

La moglie, sconvolta e disperata, avrebbe chiesto aiuto ai presenti, allertando il 118. La coppia ha poi denunciato l’episodio attraverso un video inviato al deputato di Alleanza Verdi-Sinistra Francesco Emilio Borrelli.

“Questa aggressione armata in un orario di punta è l’ennesima conferma che interi quartieri sono diventati una zona franca per i criminali. È inaccettabile che i cittadini debbano vivere con la costante paura di essere aggrediti, armati e impuniti, in pieno giorno. Questa non è più una città, è un territorio senza legge, dove può sempre essere un ‘mezzogiorno di fuoco’. Gli aggressori agiscono indisturbati perché sanno di essere impuniti” – ha commentato Borrelli.

“Ci sono poche risorse e pochi agenti per garantire la sicurezza sul territorio. Da più di due anni il Ministro promette nuove assunzioni eppure, ad oggi, i nuovi arrivati hanno a malapena coperto quelli andati in pensione. La sicurezza è un diritto fondamentale. Chiedo un immediato potenziamento delle Forze dell’Ordine e risorse adeguate. Non possiamo permettere che la nostra comunità viva in un incubo distopico, sotto il ricatto di balordi armati”.