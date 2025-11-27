Festa del Cioccolato e dei Dolci: 3 giorni tra tavolette, praline e creme a ingresso gratis

Dal 28 al 30 novembre 2025, Choco Italia fa tappa a Cava de’Tirreni: la festa del cioccolato artigianale e delle dolcezze italiane inonderà di sapori e prelibatezze Corso Mazzini, portando con sé artigiani ed eccellenze provenienti da 7 regioni. L’ingresso, come sempre, è libero e gratuito.

Festa del cioccolato a Cava de’Tirreni: 3 giorni a ingresso gratis

Per ben 3 giornate, dalle ore 10:00 a mezzanotte, i visitatori potranno passeggiare all’interno del mercatino, degustando ed acquistando le più disparate specialità dolciarie. Il tutto in un’atmosfera spensierata e familiare, tra spettacoli pensati per grandi e piccini.

Saranno sette le regioni italiane protagoniste di Choco Italia. Dalla grande tradizione del Piemonte arriverà una cioccolateria tradizionale, dolcezze e cioccolato dall’Abruzzo. Dall’Umbria un’azienda perugina proporrà dolci sfere al fondente, al pistacchio, ai frutti rossi e le praline in vari gusti.

Sarà il Molise a proporre macarons, cioccolato senza glutine, senza lattosio e – novità di quest’anno – i cioccolatini al latte di bufala. Dalla Campania giungeranno dolci della tradizione, caramelle e marshmallow, tanto miele biologico in diverse tipologie e specialità al miele. Immancabili la nocciola di Giffoni IGP ed il croccante preparato al momento, noci e mandorle, anche caramellate, così come i cremini colorati, i cioccolatini cremosi con ripieni diversi, tra cui alla Strega di Benevento e alla mela Annurca, ed il cioccolato grezzo senza zuccheri aggiunti.

Dall’Agro-nocerino sarnese un’antica dolceria porterà con sé biscotti, torroni, cioccolato e mostaccioli morbidi e ripieni, mentre da Portici tanti gusti di buon cioccolato artigianale. Irpini, invece, la frutta disidratata e i torroni tipici, disponibili in più gusti ed anche morbidi. Prodotta in Calabria la liquirizia e i tanti prodotti che ne derivano, tra cui liquori e caramelle. Made in Sicilia le praline ed il cioccolato artigianale con le scorzette di agrumi locali. Da provare anche il kürtőskalács, la bontà dolce della Transilvania che porta in giro per il mondo il gusto ungherese.

Tra gli appuntamenti in programma: La Fabbrica culturale europea del cioccolato itinerante (attiva tutti i giorni dalle 10:00 alle 20:00), Diventa cioccolatiere per un giorno, Nonni e nipotini: un mondo di cioccolato (venerdì ore 18:00 e 19:00, sabato e domenica ore 17:00, 18:00 e 19:00), La Sana Merenda (degustazione con pane fresco e crema spalmabile artigianale realizzata con la nocciola di Giffoni IGP).

Tra le attività dedicate ai più piccoli sabato mattina, alle ore 11, la Casetta dei Bambini di Cava de’Tirreni proporrà “Piccoli Cioccolatieri per un giorno”. Domenica, alle ore 11, i Lino’s Street Circus si esibiranno in giocoleria e divertimento per la gioia dei bambini e delle loro famiglie. Nemmeno in questa tappa mancherà la musica: sabato, alle ore 20, la musica e i canti popolari de I menestrelli del Borgo e domenica, alle ore 19, la musica popolare tradizionale con il gruppo Valcalore.

Promossa dalla CNA Salerno, è organizzata e realizzata dall’Associazione Italia Eventi, con il patrocinio del Comune di Cava de’Tirreni, della Camera di Commercio di Salerno, dell’UNOE Unione Nazionale Organizzatori di Eventi e dell’Associazione The Chocolate Way