Trovato senza vita in hotel a 29 anni, come è morto Rocco: la caduta e il cadavere spostato

Resta avvolto nel mistero il decesso di Rocco Amato, il ragazzo di 29 anni, originario di Francolise (Caserta), ritrovato morto a Barcellona.

Francolise, ragazzo morto a Barcellona: cosa è successo

Rocco risultava scomparso dalla scorsa domenica. Amici e familiari non riuscivano a mettersi più in contatto con lui nemmeno telefonicamente, circostanza che avrebbe fatto scattare l’allarme e una serie di appelli di aiuto diffusi sui social.

Una vicenda che si è conclusa con il più tragico degli epiloghi: il 29enne è stato ritrovato privo di vita in un hotel di Barcellona. Stando agli ultimi aggiornamenti, diffusi da Il Mattino, sarebbe precipitato dal terzo piano dell’albergo ma, secondo le autorità, “tutto sembra indicare che la morte sia stata accidentale, non risultano indizi di criminalità”.

Intanto la polizia spagnola sta continuando ad indagare sull’accaduto per ricostruire con chiarezza gli ultimi istanti di vita di Rocco, risalendone alla reale causa del decesso. Un ulteriore elemento, attualmente al vaglio degli inquirenti, è la posizione del cadavere: si ipotizza che il corpo, subito dopo la caduta, sia stato spostato da qualcuno. La notizia ha suscitato dolore e sgomento a Francolise, dove il giovane era molto conosciuto ed amato.

“Il Sindaco e l’Amministrazione Comunale si uniscono, profondamente commossi, al dolore delle famiglie Amato–Miraglia per la scomparsa del caro Rocco. Quando la vita di un giovane si interrompe così presto, l’intera comunità viene attraversata da un dolore che lascia senza parole. Alla sua famiglia e ai suoi cari giungano le nostre più sentite condoglianze e la vicinanza sincera di tutta la comunità” – si legge nella nota diffusa dal Comune di Francolise.