È morto Tony Germano, l’attore e doppiatore star di Netflix aveva 55 anni: è caduto in casa

Lutto nel mondo dello spettacolo per la scomparsa di Tony Germano, attore e doppiatore morto all’età di 55 anni a seguito di una caduta accidentale.

Tony Germano è morto: l’attore e doppiatore aveva 55 anni

Germano è divenuto particolarmente noto al pubblico per aver dato voce ad alcuni dei più celebri personaggi di film e produzioni dei colossi dello streaming, come Netflix, o di programmi per ragazzi, (soprattutto per il canale Nickelodeon).

Il celebre doppiatore è scomparso lo scorso 26 novembre per le complicanze insorte dopo un incidente domestico. Germano si trovava infatti nel suo appartamento di San Paolo, in Brasile, quando sarebbe salito in terrazza per supervisionare i lavori di ristrutturazione dell’edificio.

Qui, improvvisamente e per cause ancora da accertare, il 55enne sarebbe precipitato, facendo un volo di diversi metri. Le lesioni riportate nello schianto si sarebbero rivelate fatali per l’attore, deceduto in breve tempo. A confermare la notizia il suo team: “Tony è caduto nella sua casa e, purtroppo, non è sopravvissuto alle ferite”.