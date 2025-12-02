A Napoli apre il primo pop-up store d’Italia dedicato a Barbie: un mondo magico, tutto rosa

E’ stato inaugurato lo scorso 28 novembre a Napoli il primo temporary store d’Italia dedicato a Barbie, la celebre linea di bambole commercializzata dalla Mattel: si trova all’interno della Stazione Centrale di Piazza Garibaldi e resterà aperto fino al 17 febbraio 2026.

A Napoli arriva il temporary store di Barbie: è il primo d’Italia

Un vero e proprio mondo tutto rosa, abitato dalle bambole più amate dalle bambine e non solo, dove poter ammirare ed acquistare Barbie, accessori e tanto altro. Il tutto in un luogo magico che renderà gli acquisti, soprattutto durante il periodo natalizio, ancor più suggestivi e piacevoli.

Nel negozio a tema saranno disponibili anche la Casa dei Sogni, il Camper di Barbie o la Piscina delle bambole. Oltre a svariati modelli di Barbie ci sono anche innumerevoli accessori e playset, oltre ad una selezione di articoli del passato per i più nostalgici.

Un vero e proprio percorso esperienziale che darà la possibilità ai visitatori di provare anche alcuni videogiochi di Barbie grazie ad una postazione Nintendo Switch. Il temporary store accoglierà i clienti per tutto il periodo natalizio e fino al 27 febbraio.

RIEPILOGO INFO

Cosa: Temporary Store di Barbie;

Dove: Stazione Centrale Piazza Garibaldi, Napoli;

Quando: dal 28 novembre 2025 al 27 febbraio 2026.