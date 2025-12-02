La magia del Natale nel Napoletano, si accendono le luminarie: tra alberi, stelle e colori

Anche Pomigliano d’Arco, nel Napoletano, si illumina a festa con le splendide luminarie allestite in occasione del Natale. Grande affluenza durante la giornata di accensione che ha dato ufficialmente il via al programma di eventi natalizi.

Luminarie di Natale 2025: magia a Pomigliano d’Arco

Tra stelle, addobbi e un meraviglioso albero luminoso, la città è pronta a celebrare l’arrivo delle festività, accogliendo cittadini e visitatori in un’atmosfera da sogno. Le luminarie artistiche rientranto nell’iniziativa “Emozioni di Luce”, nell’ambito della rassegna “Natale Insieme 2025”.

“La prima serata dedicata all’accensione delle luminarie, in Piazza Giovanni Leone, è stata un momento di grande partecipazione, condiviso con tanti cittadini, famiglie e bambini che hanno accolto insieme, numerosissimi, l’inizio delle festività natalizie” – si legge nella nota diffusa dall’amministrazione comunale.

“Le immagini, realizzate da Bosk, raccontano lo spirito della comunità e la magia che ha illuminato la nostra città. Vi invitiamo a rivivere i momenti più significativi attraverso la galleria completa. A breve comunicheremo le date degli altri appuntamenti di accensione, che coinvolgeranno le periferie ed i parchi pubblici. Pomigliano si illumina di gioia”.

Non mancheranno, dunque, spettacoli per grandi e piccini, oltre a tante altre iniziative dedicate per festeggiare al meglio il Natale e l’arrivo del nuovo anno.