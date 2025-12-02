La bombola della stufa prende fuoco, scoppia l’incendio in casa: fiamme e ustioni sul corpo

Un grave incendio si è sviluppato nella mattinata di oggi nel Comune di Curti dove avrebbe preso fuoco una bombola sul balcone di un appartamento. L’intervento dei Vigili del Fuoco di Caserta ha evitato la tragedia, mettendo in salvo la coppia residente nell’abitazione.

Incendio a Curti, prende fuoco la bombola: cosa è successo

Nella tarda mattinata di oggi, intorno alle ore 12:00, una squadra del Comando provinciale dei Vigili del Fuoco di Caserta è intervenuta in via Arenara, nel comune di Curti, allertata dai residenti per l’incendio di una bombola all’interno di un appartamento in cui si trovavano due persone anziane.

Giunti tempestivamente sul posto, i Vigili del Fuoco hanno rinvenuto una bombola collocata sul balcone di un appartamento al primo piano ancora avvolta dalle fiamme. La bombola, inizialmente inserita in una stufa a gas, aveva preso fuoco ed era stata prontamente spostata all’esterno dall’anziano residente, un uomo di 75 anni, nel tentativo di evitare che l’incendio si propagasse all’intera abitazione.

I Vigili del Fuoco hanno immediatamente provveduto a chiudere la mandata del gas e a mettere in sicurezza la bombola ancora incendiata, impedendo ulteriori conseguenze. L’uomo che aveva cercato di contenere le fiamme ha riportato ustioni a entrambi gli arti superiori ed è stato affidato al personale del 118, che lo ha trasportato in ospedale per le cure necessarie.