ALLERTA METEO in Campania, ancora temporali e rischio allagamenti: da quando

La Protezione civile della Regione Campania ha emanato un avviso di allerta meteo con criticità idrogeologica di livello Giallo dalla mezzanotte fino alle 14 di domani, 4 dicembre.

Allerta meteo in Campania del 4 dicembre

Si prevedono precipitazioni intense anche a carattere di temporale, soprattutto sulle zone interne. Questi i settori maggiormente interessate: zona 4 (Alta Irpinia e Sannio), 5 (Tusciano e Alto Sele), 7 (Tanagro), 8 (basso Cilento).

I temporali, a scala locale anche forti, potrebbero dal luogo a fenomeni connessi al rischio idraulico e idrogeologico come allagamenti, esondazioni e/o caduta massi e frane legate a condizioni instabili del territorio o alla fragilità dei suoli.

“Si ricorda ai Comuni di attivare i Centri operativi comunali e di predisporre tutte le misure strutturali e non strutturali atte a prevenire e mitigare i fenomeni previsti. Prestare attenzione agli avvisi della Sala operativa regionale” – si legge nella nota diffusa dalla Protezione Civile della Regione Campania.

Continua, dunque, la fase di maltempo che sta interessando la Campania ormai da giorni, regalando un inizio di dicembre decisamente instabile. A ciò si aggiunge il crollo delle temperature con l’arrivo della prima vera ondata di freddo di stagione. Stando alle previsioni meteo, la situazione non dovrebbe migliorare nemmeno nei prossimi giorni, con ulteriori precipitazioni e calo termico. Vista la distanza temporale, tuttavia, bisognerà attendere ulteriori conferme.